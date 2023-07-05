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Скорее всего подорвут искусственный водоем, охлаждающий ЗАЭС — Буданов

Происшествия 11:37   05.07.2023
Кирилл Буданов
начальник ГУР Минобороны Украины
Скорее всего подорвут искусственный водоем, охлаждающий ЗАЭС — Буданов Фото: скрин

Та часть станции (ЗАЭС — Ред.), которую в случае принятия решения скорее всего подорвут, это искусственный водоем, обеспечивающий охлаждение. Они собираются повредить звено в системе, что впоследствии вызовет техногенную катастрофу, которую никто не сможет остановить. Потому что поисково-спасательные работы в зоне боевых действий невозможны.

Автор: Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины
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  • Категории: Происшествия, Сказано, Украина; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 11:37;

    • Корреспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Та часть станции (ЗАЭС — Ред.), которую в случае принятия решения скорее всего подорвут, это искусственный водоем, обеспечивающий охлаждение. Они…".