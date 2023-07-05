Скорее всего подорвут искусственный водоем, охлаждающий ЗАЭС — Буданов
Фото: скрин
Та часть станции (ЗАЭС — Ред.), которую в случае принятия решения скорее всего подорвут, это искусственный водоем, обеспечивающий охлаждение. Они собираются повредить звено в системе, что впоследствии вызовет техногенную катастрофу, которую никто не сможет остановить. Потому что поисково-спасательные работы в зоне боевых действий невозможны.
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- • Дата публикации материала: 5 июля 2023 в 11:37;
Корреспондент Кирилл Буданов, начальник ГУР Минобороны Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Та часть станции (ЗАЭС — Ред.), которую в случае принятия решения скорее всего подорвут, это искусственный водоем, обеспечивающий охлаждение. Они…".