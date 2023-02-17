Утром военные РФ разрушили жилой дом в Двуречной — погиб мужчина (фото)
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
В результате вражеского обстрела поселка Двуречная Купянского района Харьковской области около 10:20 17 февраля был разрушен частный дом, а его 68-летний житель — погиб.
В результате взрыва были разрушены крыша и стена дома, а житель получил травмы, несовместимые с жизнью, рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
Ранее полиция сообщила, что 16 февраля в Харьковской области вследствие обстрелов армии РФ один человек погиб и пострадали восемь.
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- • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 16:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского обстрела поселка Двуречная Купянского района Харьковской области около 10:20 17 февраля был разрушен частный дом, а его 68-летний житель — погиб.".