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Утром военные РФ разрушили жилой дом в Двуречной — погиб мужчина (фото)

Харьков 16:39   17.02.2023
Елена Нагорная
Утром военные РФ разрушили жилой дом в Двуречной — погиб мужчина (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В результате вражеского обстрела поселка Двуречная Купянского района Харьковской области около 10:20 17 февраля был разрушен частный дом, а его 68-летний житель — погиб.

В результате взрыва были разрушены крыша и стена дома, а житель получил травмы, несовместимые с жизнью, рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Ранее полиция сообщила, что 16 февраля в Харьковской области вследствие обстрелов армии РФ один человек погиб и пострадали восемь.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 февраля 2023 в 16:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате вражеского обстрела поселка Двуречная Купянского района Харьковской области около 10:20 17 февраля был разрушен частный дом, а его 68-летний житель — погиб.".