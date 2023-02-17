Утром военные РФ разрушили жилой дом в Двуречной — погиб мужчина (фото)

В результате вражеского обстрела поселка Двуречная Купянского района Харьковской области около 10:20 17 февраля был разрушен частный дом, а его 68-летний житель — погиб.

В результате взрыва были разрушены крыша и стена дома, а житель получил травмы, несовместимые с жизнью, рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу и открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

Ранее полиция сообщила, что 16 февраля в Харьковской области вследствие обстрелов армии РФ один человек погиб и пострадали восемь.