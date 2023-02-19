Армия РФ атаковала в районе Двуречной на Харьковщине — Генштаб

В течение суток армия РФ обстреляла районы по меньшей мере 9 населенных пунктов Харьковской области, а также атаковала в районах сел Гряниковка и Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6:00.

Атаки в районе Гряниковки и Масютовки украинские защитники отбили, пишет Генштаб.

На Слобожанском направлении наступательных группировок врага не обнаружено. В течение суток обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья и Красное Первое.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестовое.

«Основные усилия враг в дальнейшем сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — сообщили в Генштабе.

Угроза нанесения ракетных ударов РФ остается высокой по всей территории Украины.