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Армия РФ атаковала в районе Двуречной на Харьковщине — Генштаб

Происшествия 07:28   19.02.2023
Елена Нагорная
Армия РФ атаковала в районе Двуречной на Харьковщине — Генштаб

В течение суток армия РФ обстреляла районы по меньшей мере 9 населенных пунктов Харьковской области, а также атаковала в районах сел Гряниковка и Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6:00.

Атаки в районе Гряниковки и Масютовки украинские защитники отбили, пишет Генштаб.

На Слобожанском направлении наступательных группировок врага не обнаружено. В течение суток обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья и Красное Первое.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестовое.

«Основные усилия враг в дальнейшем сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — сообщили в Генштабе.

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Угроза нанесения ракетных ударов РФ остается высокой по всей территории Украины.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 07:28;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ обстреляла районы по меньшей мере 9 населенных пунктов Харьковской области, а также атаковала в районах сел Гряниковка и Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6:00.".