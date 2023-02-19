Армия РФ атаковала в районе Двуречной на Харьковщине — Генштаб
В течение суток армия РФ обстреляла районы по меньшей мере 9 населенных пунктов Харьковской области, а также атаковала в районах сел Гряниковка и Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6:00.
Атаки в районе Гряниковки и Масютовки украинские защитники отбили, пишет Генштаб.
На Слобожанском направлении наступательных группировок врага не обнаружено. В течение суток обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья и Красное Первое.
На Купянском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестовое.
«Основные усилия враг в дальнейшем сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях», — сообщили в Генштабе.
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Угроза нанесения ракетных ударов РФ остается высокой по всей территории Украины.
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 07:28;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия РФ обстреляла районы по меньшей мере 9 населенных пунктов Харьковской области, а также атаковала в районах сел Гряниковка и Масютовка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6:00.".