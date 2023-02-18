Генштаб сообщил об обстрелах Харьковщины: досталось десятку населенных пунктов

Как сообщает Генштаб ВСУ, среди населенных пунктов, по которым бил враг за сутки, — Купянск, Двуречная и Казачья Лопань.

«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Огурцово, Веселое, Красное Первое в Харьковской области», — перечислили в сводке Генштаба на 18:00 18 февраля.

На Купянском направлении под ударами противника были Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестовое.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстреле Волчанска, в результате которого погиб мужчина. В Ковшаровке ранены мужчина и женщина, которые оказались на улице во время очередного удара российской армии.

В целом по территории Украины РФ в течение суток нанесла 16 ракетных ударов, 4 авиационных, а также более 30 — из РСЗО.