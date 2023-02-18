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Генштаб сообщил об обстрелах Харьковщины: досталось десятку населенных пунктов

Происшествия 18:16   18.02.2023
Оксана Горун
Генштаб сообщил об обстрелах Харьковщины: досталось десятку населенных пунктов

Как сообщает Генштаб ВСУ, среди населенных пунктов, по которым бил враг за сутки, — Купянск, Двуречная и Казачья Лопань.

«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Огурцово, Веселое, Красное Первое в Харьковской области», — перечислили в сводке Генштаба на 18:00 18 февраля.

На Купянском направлении под ударами противника были Новомлынск, Двуречная, Гряниковка, Купянск и Берестовое.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстреле Волчанска, в результате которого погиб мужчина. В Ковшаровке ранены мужчина и женщина, которые оказались на улице во время очередного удара российской армии.

  • Читайте также: На Харьковщине отбили две атаки врага — Генштаб

    • В целом по территории Украины РФ в течение суток нанесла 16 ракетных ударов, 4 авиационных, а также более 30 — из РСЗО.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 февраля 2023 в 18:16;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как сообщает Генштаб ВСУ, среди населенных пунктов, по которым бил враг за сутки, — Купянск, Двуречная и Казачья Лопань".