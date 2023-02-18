Генштаб повідомив про обстріли Харківщини: дісталося десятку населених пунктів

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, серед населених пунктів, по яких гатив ворог за добу, — Куп’янськ, Дворічна та Козача Лопань.

“На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Веселе, Красне Перше на Харківщині“, – передає Генштаб у зведенні на 18:00 18 лютого.

На Куп’янському напрямку під ударами противника були Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ та Берестове.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріл Вовчанська, внаслідок якого загинув чоловік. У Ківшарівці поранено чоловіка та жінку, які опинилися на вулиці під час чергового удару російської армії.

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Загалом територією України РФ протягом доби завдала 16 ракетних ударів, 4 авіаційних, а також понад 30 – з РСЗВ.