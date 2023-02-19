Армія РФ атакувала в районі Дворічної на Харківщині – Генштаб

Протягом доби армія РФ обстріляла райони щонайменше 9 населених пунктів Харківської області, а також атакувала в районах сіл Гряниківка та Масютівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 6:00.

Атаки в районі Гряниківки та Масютівки українські захисники відбили, пише Генштаб.

На Слобожанському напрямку наступальних угруповань не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча і Красне Перше.

На Куп’янському напрямку загарбники здійснили обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ і Берестове.

“Основні зусилля ворог надалі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках”, – повідомили у Генштабі.

Загроза завдання ракетних ударів РФ залишається високою по всій території України.