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РФ ударила КАБами по Золочеву: Синегубов сообщает о погибших

Происшествия 10:59   01.05.2024
Виктория Яковенко
РФ ударила КАБами по Золочеву: Синегубов сообщает о погибших

1 мая в 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев на Харьковщине.

«В результате обстрела погибли находившиеся в автомобиле гражданский мужчина и женщина. Также вспыхнули еще три автомобиля, которые были неподалеку от места попадания — пострадали 77-летний мужчина и женщина 74 лет», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Все обстоятельства выясняются.

Напомним, около 10:22 также в Харькове прозвучал взрыв. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ информировали об угрозе атаки КАБами. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, «прилет» произошел в частный дом на окраине города.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 10:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 мая в 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев на Харьковщине.".