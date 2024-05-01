РФ ударила КАБами по Золочеву: Синегубов сообщает о погибших

1 мая в 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев на Харьковщине.

«В результате обстрела погибли находившиеся в автомобиле гражданский мужчина и женщина. Также вспыхнули еще три автомобиля, которые были неподалеку от места попадания — пострадали 77-летний мужчина и женщина 74 лет», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

Все обстоятельства выясняются.

Напомним, около 10:22 также в Харькове прозвучал взрыв. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ информировали об угрозе атаки КАБами. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, «прилет» произошел в частный дом на окраине города.