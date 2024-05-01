РФ ударила КАБами по Золочеву: Синегубов сообщает о погибших
1 мая в 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев на Харьковщине.
«В результате обстрела погибли находившиеся в автомобиле гражданский мужчина и женщина. Также вспыхнули еще три автомобиля, которые были неподалеку от места попадания — пострадали 77-летний мужчина и женщина 74 лет», — сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
Все обстоятельства выясняются.
Напомним, около 10:22 также в Харькове прозвучал взрыв. В этот момент в регионе была объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ информировали об угрозе атаки КАБами. По предварительной информации мэра Харькова Игоря Терехова, «прилет» произошел в частный дом на окраине города.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, загиблі, золочів, погибшие, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «РФ ударила КАБами по Золочеву: Синегубов сообщает о погибших»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 1 мая 2024 в 10:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "1 мая в 10:00 россияне нанесли удары КАБами по автомобилю и частному дому в поселке Золочев на Харьковщине.".