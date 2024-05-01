РФ вдарила КАБами по Золочеву: Синєгубов повідомляє про загиблих
1 травня о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів на Харківщині.
«Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці. Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання — постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Усі обставини з‘ясовуються.
Нагадаємо, близько 10:22 також у Харкові пролунав вибух. У цей момент у регіоні було оголошено повітряну тривогу. ЗС ЗСУ інформували про загрозу атаки КАБами. За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, “приліт” стався у приватний будинок на околиці міста.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибух, загиблі, золочів, сінєгубов, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 10:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 травня о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів на Харківщині.".