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РФ вдарила КАБами по Золочеву: Синєгубов повідомляє про загиблих

Події 10:59   01.05.2024
Вікторія Яковенко
РФ вдарила КАБами по Золочеву: Синєгубов повідомляє про загиблих

1 травня о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів на Харківщині.

«Внаслідок обстрілу загинули цивільний чоловік та жінка, які перебували в автівці. Також спалахнули ще три автівки, які були неподалік місця влучання — постраждали 77-річний чоловік та жінка 74 років», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Усі обставини з‘ясовуються.

Нагадаємо, близько 10:22 також у Харкові пролунав вибух. У цей момент у регіоні було оголошено повітряну тривогу. ЗС ЗСУ інформували про загрозу атаки КАБами. За попередньою інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, “приліт” стався у приватний будинок на околиці міста.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 10:59;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "1 травня о 10:00 росіяни завдали ударів КАБами по автомобілю та приватному будинку в селищі Золочів на Харківщині.".