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Перші хвилини після удару БпЛА «Молния-1» по будинку на Салтівці 13.11 (відео)

Репортаж 14:22   15.11.2024
Вікторія Яковенко
Перші хвилини після удару БпЛА «Молния-1» по будинку на Салтівці 13.11 (відео) скриншот

В Управлінні патрульної поліції в Харківській області опублікували відео з камер копів, на якому поліціянти починають допомагати людям, які постраждали від удару БпЛА «Молния-1» по будинку на Салтівці 13 листопада.

«Ворог постійно цинічно атакує цивільну інфраструктуру Харкова безпілотниками. 13 листопада один із дронів влучив у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні. Ми одразу прибули на місце події, де надавали домедичну допомогу та евакуювали людей», – йдеться у повідомленні.

Патрульні закликають жителів не нехтувати сигналами тривоги.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

Нагадаємо, близько 12:30 стало відомо, що ударний БпЛА атакував Харків. Ворожий дрон вдарив по багатоповерхівці в Салтівському районі. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що “прилетів” БпЛА “Молния-1”. Дві жінки віком 84 та 53 років отримали гостру реакцію на стрес. 74-річні чоловік та жінка отримали поранення.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 14:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Управлінні патрульної поліції в Харківській області опублікували відео з камер копів, на якому поліціянти починають допомагати людям, які постраждали від удару БпЛА «Молния-1».".