Перші хвилини після удару БпЛА «Молния-1» по будинку на Салтівці 13.11 (відео)
В Управлінні патрульної поліції в Харківській області опублікували відео з камер копів, на якому поліціянти починають допомагати людям, які постраждали від удару БпЛА «Молния-1» по будинку на Салтівці 13 листопада.
«Ворог постійно цинічно атакує цивільну інфраструктуру Харкова безпілотниками. 13 листопада один із дронів влучив у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні. Ми одразу прибули на місце події, де надавали домедичну допомогу та евакуювали людей», – йдеться у повідомленні.
Патрульні закликають жителів не нехтувати сигналами тривоги.
Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області
Нагадаємо, близько 12:30 стало відомо, що ударний БпЛА атакував Харків. Ворожий дрон вдарив по багатоповерхівці в Салтівському районі. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що “прилетів” БпЛА “Молния-1”. Дві жінки віком 84 та 53 років отримали гостру реакцію на стрес. 74-річні чоловік та жінка отримали поранення.
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- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: Молния-1, патрульні, поліція, салтовка, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2024 в 14:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Управлінні патрульної поліції в Харківській області опублікували відео з камер копів, на якому поліціянти починають допомагати людям, які постраждали від удару БпЛА «Молния-1».".