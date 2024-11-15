Перші хвилини після удару БпЛА «Молния-1» по будинку на Салтівці 13.11 (відео)

В Управлінні патрульної поліції в Харківській області опублікували відео з камер копів, на якому поліціянти починають допомагати людям, які постраждали від удару БпЛА «Молния-1» по будинку на Салтівці 13 листопада.

«Ворог постійно цинічно атакує цивільну інфраструктуру Харкова безпілотниками. 13 листопада один із дронів влучив у багатоповерхівку. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні. Ми одразу прибули на місце події, де надавали домедичну допомогу та евакуювали людей», – йдеться у повідомленні.

Патрульні закликають жителів не нехтувати сигналами тривоги.

Відео: Управління патрульної поліції в Харківській області

Нагадаємо, близько 12:30 стало відомо, що ударний БпЛА атакував Харків. Ворожий дрон вдарив по багатоповерхівці в Салтівському районі. У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що “прилетів” БпЛА “Молния-1”. Дві жінки віком 84 та 53 років отримали гостру реакцію на стрес. 74-річні чоловік та жінка отримали поранення.