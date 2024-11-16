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Два КАБи запустили в напрямку Харкова вдень – прокуратура

Події 16:29   16.11.2024
Оксана Горун
Два КАБи запустили в напрямку Харкова вдень – прокуратура Скриншот

Близько 15-ї години дня в деяких районах Харкова чули вибухи. Спікер Харківської обласної прокуратури повідомив про “прильоти” в передмісті, а також навів подробиці щодо БПЛА “Молния-1”.

“Ворогом було запущено два авіаційних боєприпаси в напрямку міста Харків, але попередньо вони влучили в передмісті, було чутно вибухи в самому місті Харкові. Зараз інформація щодо місць влучань встановлюються“, – поінформував у етері нацмарафону речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

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Чубенко також поінформував про основні зміни в оперативній ситуації в Харкові за минулий тиждень. Він акцентував на новому виді БПЛА, який росіяни почали застосовувати проти цивільних.

Цього тижня ворог вперше використав БПЛА під назвою “Молния-1”. Його було використано два дні поспіль, чотири удари всього по Харкову вже нанесено було. Це невеликий, порівняно з тим же “шахедом” БПЛА. Він має розмах крил 1,2 метра, довжину 1,4 метра. Він десь у два-три рази менший за “шахед” по розмірах. Важить близько 10 кілограмів і це, можна сказати, великий FPV-дрон літакового типу, який може долати до 40 кілометрів. Має на своєму озброєнні вибухівку десь від трьох до семи кілограмів – залежно від того, яку масу встановити. Наприклад, порівняно з тим же “шахедом”, який має 50 кілограмів, десь у разів десять менш потужний. Але все одно удари чинять шкоду цивільному населенню та ранять цивільних людей, оскільки відбувається розліт уламків цього БПЛА, розліт уламків після детонування. І, в принципі, якихось військових цілей виконати цей БПЛА не може. І, фактично, його використання є тероризуванням місцевого населення. І всі удари, які були нанесені, були нанесені по цивільних будинках або ж по спальних районах, що, знову ж таки, свідчить про мету тероризування мешканців Харкова“, — заявив Чубенко.

Читайте також: Перші хвилини після удару БпЛА «Молния-1» по будинку на Салтівці 13.11 (відео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2024 в 16:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 15:00 в деяких районах Харкова чули вибухи. Спікер Харківської обласної прокуратури повідомив про “прильоти” в передмісті, а також навів подробиці щодо БПЛА “Молния-1”".