КАБами і «шахедами» вночі росіяни атакували Харківщину
Росіяни завдали ударів КАБ по Харківському району близько 3 години ночі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
▪️ 17 листопада 03:10 росіяни завдали авіаудару 2 КАБ на відкритій місцевості біля сіл Одноробівка та Ковалі.
▪️ 17 листопада 03:00 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені вікна та дах приватного будинку.
▪️ 17 листопада 02:00 Харківський р-н, Роганська ТГ, с. Рогань. Внаслідок влучання БпЛА “Шахед” пошкоджені 5 будинків та 1 автомобіль.
▪️ 22:35 росіяни завдали авіаудару КАБом по відкритій місцевості біля села Уди Золочівської громади.
▪️ 15:35 російська авіація КАБами завдавала удару по Золочівській громаді. Авіабомби впали по околицях сіл Костянтинівка, Стогнії, Одноробівка і Тимофіївка.
▪️ 12:00 Купянський р-н, Купянська ТГ, с. Осиново. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок. Постраждали дві жінки 62, 66 років та 75-річний чоловік.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: КАБ, Олег Синегубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Листопада 2024 в 09:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали ударів КАБ по Харківському району близько 3 години ночі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".