КАБами і «шахедами» вночі росіяни атакували Харківщину

Росіяни завдали ударів КАБ по Харківському району близько 3 години ночі, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

▪️ 17 листопада 03:10 росіяни завдали авіаудару 2 КАБ на відкритій місцевості біля сіл Одноробівка та Ковалі.

▪️ 17 листопада 03:00 Харківський р-н, Малоданилівська ТГ, с. Черкаська Лозова. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджені вікна та дах приватного будинку.

▪️ 17 листопада 02:00 Харківський р-н, Роганська ТГ, с. Рогань. Внаслідок влучання БпЛА “Шахед” пошкоджені 5 будинків та 1 автомобіль.

▪️ 22:35 росіяни завдали авіаудару КАБом по відкритій місцевості біля села Уди Золочівської громади.

▪️ 15:35 російська авіація КАБами завдавала удару по Золочівській громаді. Авіабомби впали по околицях сіл Костянтинівка, Стогнії, Одноробівка і Тимофіївка.

▪️ 12:00 Купянський р-н, Купянська ТГ, с. Осиново. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 приватний будинок. Постраждали дві жінки 62, 66 років та 75-річний чоловік.