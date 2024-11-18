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Носки, пара резиновых сапог – харьковчанин совершил дерзкую кражу

Происшествия 21:55   18.11.2024
Оксана Якушко
Носки, пара резиновых сапог – харьковчанин совершил дерзкую кражу

35-летний харьковчанин вырвал сумку и украл товары в магазине, сообщили в Нацполиции.

Харьковчанин отвлек мужчину, схватил его сумку с личными вещами и скрылся. Потом он зашел в магазин, взял со стеллажей носки и пару резиновых сапог, надел и прошел с имуществом мимо кассовой зоны.

Похищенное имущество направлено на экспертизу для выяснения суммы предоставленного ущерба.

По данным фактам открыты уголовные производства.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 ноября 2024 в 21:55;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "35-летний харьковчанин вырвал сумку и украл товары в магазине, сообщили в Нацполиции.".