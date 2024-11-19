Зачем – и сам не смог объяснить. Копы поймали мужчину, который ломал домофоны

Как оказалось, вредитель – 30-летний харьковчанин. Мужчина ходил по частному сектору в Индустриальном районе и портил домофоны.

«17 ноября в полицию обратился мужчина. Он сообщил о неизвестном, который ходит с собакой и портит домофоны на частных домовладениях по бульвару Ивана Каркача. Также такая информация была обнаружена полицейскими во время проведения мониторинга социальных сетей», – написали в облуправлении Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские установили личность вредителя и готовятся привлечь его в административной ответственности. А вот зачем отрывал от домофонов кнопки – мужчина так и не смог объяснить, добавили копы.