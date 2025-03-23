Їдять дерева в Харкові: через кого гинуть рослини, розповіли в зеленбуді
У Харкові набирають сили шкідники, які знищують зелені насадження. Їх можна позбутися обприскуванням, проте його не завжди можна застосовувати.
Подробиці МГ “Об’єктив” розповів Віктор Сірий – начальник Київської районної дільниці СКП “Харківзеленбуд”. Він назвав двох шкідників, які не дають спокою деревам у місті.
“Ясенева златка. Це метелик, який відкладає яйця, а згодом розвивається, тобто гусениці та шкідники, і об’їдає все це. Він із кожним роком набирає все більше і більше сили, — поділився фахівець. — Також ясеновий деревогубець, як у нас у парку Молодіжному. Це муха, яка відкладає яйця, переважно біля ясенів: навколо стовбура дерева, біля кореня, діаметром до одного метра. А потім, коли приходить весна, із цих яєць вилуплюються личинки, гусениці. Вони повзуть по дереву”.
Боротися з навалою комах можна. І тому дерева обробляють інсектицидами. Але це не так просто в густонаселеному місті. Адже людей поряд під час робіт не повинно бути.
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“Укладаємо договір, до нас приїжджає з лісового господарства спеціальна машина. Ми обприскували від цих гусениць ясеневих влітку, навесні, коли йде залиствлення дерев, йде розвиток, молоде листя… Там як? У тиху погоду не можна, тому що машина пирскає вгору ці отрути, й треба, щоб вітер трошки розносив усю цю справу, у вітряну погоду. При цьому категорично забороняється, щоб поряд були люди. Оточують цей район чи цей парк, і людей не допускають кілька годин, доки це все не вляжеться”, – пояснив Віктор Сірий.
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- Категорії: Харків; Теги: вредитель, деревья, новини Харкова, СКП "Харьковзеленстрой";
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 20:57;
Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові набирають сили шкідники, які знищують зелені насадження. Їх можна позбутися обприскуванням, проте його не завжди можна застосовувати".