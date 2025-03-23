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Їдять дерева в Харкові: через кого гинуть рослини, розповіли в зеленбуді

Харків 20:57   23.03.2025
Олена Нагорна
Оксана Горун
Їдять дерева в Харкові: через кого гинуть рослини, розповіли в зеленбуді Ясенева златка. Фото: Rawpixel

У Харкові набирають сили шкідники, які знищують зелені насадження. Їх можна позбутися обприскуванням, проте його не завжди можна застосовувати.

Подробиці МГ “Об’єктив” розповів Віктор Сірий – начальник Київської районної дільниці СКП “Харківзеленбуд”. Він назвав двох шкідників, які не дають спокою деревам у місті.

“Ясенева златка. Це метелик, який відкладає яйця, а згодом розвивається, тобто гусениці та шкідники, і об’їдає все це. Він із кожним роком набирає все більше і більше сили, — поділився фахівець. — Також ясеновий деревогубець, як у нас у парку Молодіжному. Це муха, яка відкладає яйця, переважно біля ясенів: навколо стовбура дерева, біля кореня, діаметром до одного метра. А потім, коли приходить весна, із цих яєць вилуплюються личинки, гусениці. Вони повзуть по дереву”.

Боротися з навалою комах можна. І тому дерева обробляють інсектицидами. Але це не так просто в густонаселеному місті. Адже людей поряд під час робіт не повинно бути.

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“Укладаємо договір, до нас приїжджає з лісового господарства спеціальна машина. Ми обприскували від цих гусениць ясеневих влітку, навесні, коли йде залиствлення дерев, йде розвиток, молоде листя… Там як? У тиху погоду не можна, тому що машина пирскає вгору ці отрути, й треба, щоб вітер трошки розносив усю цю справу, у вітряну погоду. При цьому категорично забороняється, щоб поряд були люди. Оточують цей район чи цей парк, і людей не допускають кілька годин, доки це все не вляжеться”, – пояснив Віктор Сірий.

Автор: Олена Нагорна, Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Березня 2025 в 20:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна, Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові набирають сили шкідники, які знищують зелені насадження. Їх можна позбутися обприскуванням, проте його не завжди можна застосовувати".