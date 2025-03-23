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Едят деревья в Харькове: из-за кого гибнут растения, рассказали в зеленстрое

Харьков 20:57   23.03.2025
Елена Нагорная
Оксана Горун
Едят деревья в Харькове: из-за кого гибнут растения, рассказали в зеленстрое Ясеневая златка. Фото: Rawpixel

В Харькове набирают силу вредители, уничтожающие зеленые насаждения. От них можно избавиться опрыскиванием, однако его не всегда можно применять.

Подробности МГ «Объектив» рассказал Виктор Серый — начальник Киевского районного участка СКП «Харьковзеленстрой». Он назвал двух вредителей, которые не дают покоя деревьям в городе.

«Ясеневая златка. Это бабочка, которая откладывает яйца, а со временем развивается, то есть гусеницы и вредители, и объедает все это. Она с каждым годом набирает все больше и больше силы, — поделился специалист. — Также ясеневый древогубец, как у нас в парке Молодежном. Это муха, которая откладывает яйца, в основном возле ясеней: вокруг ствола дерева, возле корня, в диаметре одного метра. А потом, когда приходит весна, из этих яиц вылупляются личинки, гусеницы. Они ползут по дереву».

Бороться с нашествием насекомых возможно. Для этого деревья обрабатывают инсектицидами. Но это не так-то просто в густонаселенном городе. Ведь людей рядом во время работ быть не должно.

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«Заключаем договор, к нам приезжает из лесного хозяйства специальная машина. Мы опрыскивали от этих гусениц ясеневых летом, весной, когда идет облиствление деревьев, идет развитие, молодые листья… Там как? В тихую погоду нельзя, потому что машина прыскает вверх эти яды, и нужно, чтобы ветер немножко разносил все это дело, в ветреную погоду. При этом категорически запрещается, чтобы рядом были люди. Оцепляют этот район или этот парк, и людей не допускают несколько часов, пока это все не уляжется», — пояснил Виктор Серый.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 23 марта 2025 в 20:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове набирают силу вредители, уничтожающие зеленые насаждения. От них можно избавиться опрыскиванием, однако его не всегда можно применять".