Робота в Харкові та області: понад 2 тисячі вакансій, зарплати до 55000
Станом на 8 січня в Харківській області актуальні 2090 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія начальника фінансового відділу із зарплатою 55 тисяч гривень. Водій автотранспортних засобів матиме 50 тисяч грн, а машиніст екскаватора – 46 тисяч.
Агроном зароблятиме 40 тисяч, оцінювач-експерт – 30 тисяч, інженер з нормування трудових процесів – 28 тисяч, зубошліфувальник– 25 тисяч, моторист транспортувальних механізмів – 24990, начальник бюро – 24900, а цитоморфолог – 20 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2026 в 12:04