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СОУ освободили часть территории возле Липцев на Харьковщине — DeepState

Общество 07:37   06.09.2024
Оксана Горун
СОУ освободили часть территории возле Липцев на Харьковщине — DeepState Иллюстрация: карта DeepState

Авторы карты «DeepState» обновили ее, сообщив приятные новости для жителей Харькова. Однако, кроме территории, которую освободили, в области есть и захваченная врагом.

«Силы Обороны возобновили позиции в Нью-Йорке, Нелиповке и возле Липцев. Враг продвинулся у Песчаного, Стельмаховки, в Калиновке, Лысовке  и Галицыновке.  По поводу хороших новостей, то ожидайте завтра официальную информацию», — сообщили ночью аналитики проекта «DeepState».

В районе Липцев, по данным аналитиков, Силы обороны, освободили 2,55 квадратного километра территории.

Так выглядит продвижение врага в районе Песчаного и Стельмаховки (в сторону Лозовой Харьковской области).

продвижение ВС РФ в Харьковской области
Иллюстрация: карта DeepState

Отметим, 4 сентября ОТГВ «Харьков» информировало о том, что оккупантов из РФ перевели в повышенную боевую готовность у Глубокого.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 07:37;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы карты «DeepState» обновили ее, сообщив приятные новости для жителей Харькова. Однако, кроме территории, которую освободили, в области есть и захваченная врагом".