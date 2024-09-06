СОУ освободили часть территории возле Липцев на Харьковщине — DeepState

Авторы карты «DeepState» обновили ее, сообщив приятные новости для жителей Харькова. Однако, кроме территории, которую освободили, в области есть и захваченная врагом.

«Силы Обороны возобновили позиции в Нью-Йорке, Нелиповке и возле Липцев. Враг продвинулся у Песчаного, Стельмаховки, в Калиновке, Лысовке и Галицыновке. По поводу хороших новостей, то ожидайте завтра официальную информацию», — сообщили ночью аналитики проекта «DeepState».

В районе Липцев, по данным аналитиков, Силы обороны, освободили 2,55 квадратного километра территории.

Так выглядит продвижение врага в районе Песчаного и Стельмаховки (в сторону Лозовой Харьковской области).

Отметим, 4 сентября ОТГВ «Харьков» информировало о том, что оккупантов из РФ перевели в повышенную боевую готовность у Глубокого.