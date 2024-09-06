СОУ освободили часть территории возле Липцев на Харьковщине — DeepState
Авторы карты «DeepState» обновили ее, сообщив приятные новости для жителей Харькова. Однако, кроме территории, которую освободили, в области есть и захваченная врагом.
«Силы Обороны возобновили позиции в Нью-Йорке, Нелиповке и возле Липцев. Враг продвинулся у Песчаного, Стельмаховки, в Калиновке, Лысовке и Галицыновке. По поводу хороших новостей, то ожидайте завтра официальную информацию», — сообщили ночью аналитики проекта «DeepState».
В районе Липцев, по данным аналитиков, Силы обороны, освободили 2,55 квадратного километра территории.
Так выглядит продвижение врага в районе Песчаного и Стельмаховки (в сторону Лозовой Харьковской области).
Отметим, 4 сентября ОТГВ «Харьков» информировало о том, что оккупантов из РФ перевели в повышенную боевую готовность у Глубокого.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: DeepState, война, купянское направление, липцы, новости Харькова, освободили, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2024 в 07:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы карты «DeepState» обновили ее, сообщив приятные новости для жителей Харькова. Однако, кроме территории, которую освободили, в области есть и захваченная врагом".