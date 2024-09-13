Главные новости Харькова 13 сентября: как прошла ночь, ситуация на фронте

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:19

Генштаб сообщил об ударах КАБами по Харьковщине и штурмах

«На Харьковском направлении враг четыре раза проводил штурмы в районе населенного пункта Волчанск. Также авиация противника нанесла два удара пятью КАБами по гражданской инфраструктуре. На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Лозовой», — сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 13 сентября.

Тем временем проект DeepState заявил об очередном продвижении ВС РФ в районе Песчаного.

07:11

Ночью страна подверглась налету «шахедов», по Харьковщине били КАБами

Ночью в Харькове и области было две тревоги. Первая началась еще вечером — в 22:21. Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил о пусках КАБов.

Над территорией Украины вновь всю ночь летали «шахеды». По сообщениям Воздушных сил ВСУ, беспилотники двигались с юга в центральные, а затем западные области Украины. Данных об атаке на севере и северо-востоке страны или же появлении «шахедов» на юге Харьковщины не было. Отбой в Харькове прозвучал в 00:14. А в 04:36 тревогу возобновили — без уточнения причин. В 06:32 прозвучал повторный отбой. По состоянию на 07:11 воздушной тревоги в Харьковской области (кроме Волчанска и Липцев) нет.