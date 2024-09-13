В Харькове заменили флаг Украины: объяснение мэрии (фото)

В Харькове подняли меньший по размеру флаг на главном флагштоке города, сообщили в горсовете.

«Работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший из-за ухудшения погодных условий. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время в городе ожидаются порывы ветра 15-20 м/с», – отметили в мэрии.