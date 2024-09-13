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В Харькове заменили флаг Украины: объяснение мэрии (фото)

Общество 15:44   13.09.2024
Виктория Яковенко
В Харькове заменили флаг Украины: объяснение мэрии (фото) Фото: Харьковский горсовет

В Харькове подняли меньший по размеру флаг на главном флагштоке города, сообщили в горсовете.

«Работники СКП «Харьковзеленстрой» заменили государственный флаг на главном флагштоке города на меньший из-за ухудшения погодных условий. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время в городе ожидаются порывы ветра 15-20 м/с», – отметили в мэрии.

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Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет
03
Фото: Харьковский горсовет
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Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 15:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове подняли меньший по размеру флаг на главном флагштоке города, сообщили в горсовете.".