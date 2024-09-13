У Харкові замінили прапор України: пояснення мерії (фото)

У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомили у міськраді.

«Працівники СКП «Харківзеленбуд» замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший через погіршення погодних умов. Згідно з прогнозом синоптиків, найближчим часом у місті очікуються пориви вітру 15-20 м/с», – зазначили в мерії.