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У Харкові замінили прапор України: пояснення мерії (фото)

Суспільство 15:44   13.09.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові замінили прапор України: пояснення мерії (фото) Фото: Харківська міськрада

У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомили у міськраді.

«Працівники СКП «Харківзеленбуд» замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший через погіршення погодних умов. Згідно з прогнозом синоптиків, найближчим часом у місті очікуються пориви вітру 15-20 м/с», – зазначили в мерії.

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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада
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Фото: Харківська міськрада

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 15:44;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомили у міськраді.".