У Харкові замінили прапор України: пояснення мерії (фото)
Фото: Харківська міськрада
У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомили у міськраді.
«Працівники СКП «Харківзеленбуд» замінили державний прапор на головному флагштоку міста на менший через погіршення погодних умов. Згідно з прогнозом синоптиків, найближчим часом у місті очікуються пориви вітру 15-20 м/с», – зазначили в мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 15:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові підняли менший за розміром прапор на головному флагштоку міста, повідомили у міськраді.".