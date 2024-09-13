Погіршення погоди на Харківщині: патрульні закликають бути особливо обережними

Дощ та сильні пориви вітру очікуються на Харківщині 13 вересня. В Управлінні патрульної поліції на Харківщині нагадали водіям про правила, яких варто дотримуватися, щоб за такої погоди поїздка не закінчилася аварією.

«Увімкніть ближнє світло фар, дотримуйтесь інтервалу та дистанції між транспортними засобами, виберіть безпечну швидкість, якщо виникла потреба зупинитися – знижуйте швидкість поступово, не робіть різких маневрів», – зазначили патрульні.

Через такі погодні умови, додали патрульні, погіршується видимість, збільшується гальмівний шлях. Крім того, автомобіль може занести під час маневру. Тому закликали водіїв бути за кермом особливо обережними та уважними.