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Погіршення погоди на Харківщині: патрульні закликають бути особливо обережними

Погода 09:59   13.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Погіршення погоди на Харківщині: патрульні закликають бути особливо обережними Фото: Василь Голосний

Дощ та сильні пориви вітру очікуються на Харківщині 13 вересня. В Управлінні патрульної поліції на Харківщині нагадали водіям про правила, яких варто дотримуватися, щоб за такої погоди поїздка не закінчилася аварією. 

«Увімкніть ближнє світло фар, дотримуйтесь інтервалу та дистанції між транспортними засобами, виберіть безпечну швидкість, якщо виникла потреба зупинитися – знижуйте швидкість поступово, не робіть різких маневрів», – зазначили патрульні.

Через такі погодні умови, додали патрульні, погіршується видимість, збільшується гальмівний шлях. Крім того, автомобіль може занести під час маневру. Тому закликали водіїв бути за кермом особливо обережними та уважними.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 09:59;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дощ та сильні пориви вітру очікуються на Харківщині 13 вересня. В Управлінні патрульної поліції на Харківщині нагадали водіям про правила, яких варто дотримуватися, щоб за такої погоди поїздка не закінчилася аварією. ".