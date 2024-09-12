Завтра у Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 13 вересня.

«Вранці та вдень 13 вересня по області та по місту очікуються пориви південно-східного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.