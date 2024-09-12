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Завтра у Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

Погода 16:04   12.09.2024
Вікторія Яковенко
Завтра у Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків Фото: Харківський регіональний центр з гідрометеорології

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 13 вересня.

«Вранці та вдень 13 вересня по області та по місту очікуються пориви південно-східного вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2024 в 16:04;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища у Харківській області 13 вересня.".