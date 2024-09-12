Завтра в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 13 сентября.

«Утром и днем ​​13 сентября по области и городу ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.