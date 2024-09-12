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Завтра в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков

Погода 16:04   12.09.2024
Виктория Яковенко
Завтра в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков Фото: Харьковский региональный центр гидрометеорологии

Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 13 сентября.

«Утром и днем ​​13 сентября по области и городу ожидаются порывы юго-восточного ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 сентября 2024 в 16:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 13 сентября.".