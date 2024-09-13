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Ухудшение погоды на Харьковщине: патрульные призывают быть особо осторожными

Общество 09:59   13.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Ухудшение погоды на Харьковщине: патрульные призывают быть особо осторожными Фото: Василий Голосный

Дождь и сильные порывы ветра ожидаются на Харьковщине 13 сентября. В Управлении патрульной полиции в Харьковской области напомнили водителям о правилах, которых стоит придерживаться, чтобы при такой погоде поездка не закончилась аварией. 

«Включите ближний свет фар, соблюдайте интервал и дистанцию ​​между транспортными средствами, выберите безопасную скорость, если возникла необходимость остановиться — снижайте скорость постепенно, не делайте резких маневров», – отметили патрульные.

Из-за таких погодных условий, добавили патрульные, ухудшается видимость, увеличивается тормозной путь. Кроме того, автомобиль может занести при маневре. Поэтому призвали водителей быть за рулем особенно осторожными и внимательными.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 09:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дождь и сильные порывы ветра ожидаются на Харьковщине 13 сентября. В Управлении патрульной полиции в Харьковской области напомнили водителям о правилах, которых стоит придерживаться, чтобы при такой погоде поездка не закончилась аварией. ".