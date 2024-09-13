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Генштаб сообщил об ударах КАБами по Харьковщине и штурмах

Происшествия 08:13   13.09.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил об ударах КАБами по Харьковщине и штурмах Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 13 сентября проинформировал: ВС РФ атакуют в районе Волчанска, а также — на Купянском направлении.

«На Харьковском направлении враг четыре раза проводил штурмы в районе населенного пункта Волчанск. Также авиация противника нанесла два удара пятью КАБами по гражданской инфраструктуре. На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Лозовой», — сообщил Генштаб.

Также защитники Украины обновили информацию о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 08:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 13 сентября проинформировал: ВС РФ атакуют в районе Волчанска, а также — на Купянском направлении".