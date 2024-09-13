Генштаб повідомив про удари КАБами по Харківщині та штурми
Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 13 вересня поінформував: ЗС РФ атакують у районі Вовчанська, а також – на Куп’янському напрямку.
“На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив штурми в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала два удари п’ятьма КАБами по цивільній інфраструктурі. На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Лозової”, – повідомив Генштаб.
Також захисники України поновили інформацію щодо втрат ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 08:13;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 13 вересня поінформував: ЗС РФ атакують у районі Вовчанська, а також – на Куп’янському напрямку".