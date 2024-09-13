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Ночью россияне обстреливали Боровую и Купянский район — Синегубов

Происшествия 08:40   13.09.2024
Оксана Горун
Ночью россияне обстреливали Боровую и Купянский район — Синегубов скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 13 сентября сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки. Армия РФ наносила удары и ночью.

Очередной раз «досталось» Купянскому и Изюмскому районам.

«23:49, Купянский р-н, Куриловская ТГ, с.Новоосиново. В результате обстрела горела трава на площади 100 кв. м. 23:48, Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Боровая. В результате обстрела горела трава на площади 400 кв. м», — написал Синегубов.

Он также напомнил, что 12 сентября днем российские КАБы ударили по Харькову и Дергачам. В Харькове пострадали пять человек: три женщины 39, 70, 83 лет и 33-летний мужчина, а также 10-летняя девочка. У всех — острая реакция на стресс. В Дергачах пострадали трое: две женщины 65 и 54 лет и 31-летний мужчина.

В течение дня под ударами неоднократно была Боровая. Там погибли четыре человека: трое из-за удара в 13:03, еще один — в 12:47.

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«11:08, Богодуховский район, Золочевская ТГ, с. Морозова Долина. В результате удара FPV-дрона поврежден автомобиль. Пострадал 54-летний мужчина», — дополнил начальник ХОВА.

«Прилеты» без пострадавших были в Белом Колодце Чугуевского района и Глушковке Купянского.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 08:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 13 сентября сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за сутки. Армия РФ наносила удары и ночью".