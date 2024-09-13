Вночі росіяни обстрілювали Борову та Куп’янський район – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 13 вересня повідомив про наслідки обстрілів Харківської області за добу. Армія РФ завдавала ударів і вночі.

Вкотре “дісталося” Куп’янському та Ізюмському районам.

“23:49, Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с.Новоосинове. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 100 кв. м. 23:48, Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Борова. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 400 кв. м”, – написав Синєгубов.

Він також нагадав, що 12 вересня вдень російські КАБи вдарили по Харкову та Дергачах. У Харкові постраждали п’ятеро людей: троє жінок 39, 70, 83 років та 33-річний чоловік, а також 10-річна дівчинка. У всіх – гостра реакція на стрес. У Дергачах постраждали троє: дві жінки 65 та 54 років та 31-річний чоловік.

Упродовж дня під ударами неодноразово була Борова. Там загинули четверо людей: троє через удар о 13:03, ще один – о 12:47.

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“11:08, Богодухівський район, Золочівська ТГ, с. Морозова Долина. Внаслідок удару FPV-дрона пошкоджена автівка. Постраждав 54-річний чоловік”, – доповнив начальник ХОВА.

“Прильоти” без постраждалих були в Білому Колодязі Чугуївського району та Глушківці Куп’янського.