Появился новый график отключений света на Харьковщине с 14 по 21 сентября
Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 14 по 21 сентября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».
Все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.
«Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, оранжевым – вероятные отключения (исходя из текущей ситуации в объединенной энергосистеме Украины), желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений», – объяснили энергетики.
Узнать свою группу можно из файла.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график, отключение, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 14 по 21 сентября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».".