Появился новый график отключений света на Харьковщине с 14 по 21 сентября

Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 14 по 21 сентября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

Все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.

«Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, оранжевым – вероятные отключения (исходя из текущей ситуации в объединенной энергосистеме Украины), желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений», – объяснили энергетики.

Узнать свою группу можно из файла.