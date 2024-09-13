Live
  • Пт 13.09.2024
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.27
  • EUR 45.46

Появился новый график отключений света на Харьковщине с 14 по 21 сентября

Общество 12:08   13.09.2024
Виктория Яковенко
Появился новый график отключений света на Харьковщине с 14 по 21 сентября

Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 14 по 21 сентября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».

Все абоненты поделены на шесть групп, для каждой из которых предусмотрено выключение света на три часа в сутки.

«Красным цветом выделены часы без света для вашей группы, оранжевым – вероятные отключения (исходя из текущей ситуации в объединенной энергосистеме Украины), желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений», – объяснили энергетики.

01
Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Узнать свою группу можно из файла.

Читайте также: Ухудшение погоды на Харьковщине: патрульные призывают быть особо осторожными

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Линия фронта приближается, и это чувствуется — начальник Купянской РВА
Линия фронта приближается, и это чувствуется — начальник Купянской РВА
12.09.2024, 08:19
Стармер ответил Путину про дальнобойное оружие для Украины и «войну с НАТО»
Стармер ответил Путину про дальнобойное оружие для Украины и «войну с НАТО»
13.09.2024, 11:30
Появился новый график отключений света на Харьковщине с 14 по 21 сентября
Появился новый график отключений света на Харьковщине с 14 по 21 сентября
13.09.2024, 12:08
Следователи из Гааги прибыли в Харьковскую область: что им показывали (фото)
Следователи из Гааги прибыли в Харьковскую область: что им показывали (фото)
13.09.2024, 11:56
Шмыгаль о зиме: сосредоточились на Харькове, потому что там уничтожили все ТЭЦ
Шмыгаль о зиме: сосредоточились на Харькове, потому что там уничтожили все ТЭЦ
10.09.2024, 21:51
Пострадали 24 дома – Терехов о «прилете» по Харькову 12 сентября
Пострадали 24 дома – Терехов о «прилете» по Харькову 12 сентября
13.09.2024, 13:02

Новости по теме:

11:48
На Харьковщине сегодня будут отключать свет — Харьковоблэнерго
10:13
Свет вернули селам, пострадавшим из-за лесного пожара на Харьковщине
09:12
В Дергачах восстановили электричество после удара из «Торнадо-С»
09:15
Харьков частично без электричества из-за ночных «прилетов»: когда будет свет
11:40
В Харькове и области будут дополнительные отключения света на выходных: когда

Вы читали новость: «Появился новый график отключений света на Харьковщине с 14 по 21 сентября»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2024 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обновленный график отключений электричества в Харьковской области на период с 14 по 21 сентября опубликовали в АО «Харьковоблэнерго».".