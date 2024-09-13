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З’явився новий графік вимкнень світла на Харківщині з 14 по 21 вересня

Суспільство 12:08   13.09.2024
Вікторія Яковенко
З’явився новий графік вимкнень світла на Харківщині з 14 по 21 вересня

Оновлений графік відключень електрики в Харківській області на період з 14 по 21 вересня опублікували в АТ «Харківобленерго».

Усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.

«Червоним кольором виділені години без світла для вашої групи, помаранчевим – ймовірні відключення (виходячи із поточної ситуації в об’єднаній енергосистемі України), жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання», – пояснили енергетики.

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Фото: АТ “Харківобленерго”

Дізнатися свою групу можна з файлу.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 12:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлений графік відключень електрики в Харківській області на період з 14 по 21 вересня опублікували в АТ «Харківобленерго».".