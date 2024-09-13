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Головні новини Харкова 13 вересня: як минула ніч

Події 08:19   13.09.2024
Оксана Горун
Головні новини Харкова 13 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

08:19

Генштаб повідомив про удари КАБами по Харківщині та штурми

“На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив штурми в районі населеного пункту Вовчанськ. Також авіація противника завдала два удари п’ятьма КАБами по цивільній інфраструктурі. На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Лозової”, – повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 13 вересня.

Проєкт “DeepState” тим часом заявив про чергове просування ворога поблизу Піщаного.

Ілюстрація: мапа DeepState

07:11

Вночі країна зазнала нальоту “шахедів”, по Харківщині били КАБами

Вночі в Харкові та області було дві тривоги. Перша почалася ще ввечері – о 22:21. Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив про запуски КАБів.

Над територією України знову всю ніч літали “шахеди”. За повідомленнями Повітряних сил ЗСУ, безпілотники рухалися з півдня до центральних, а згодом західних областей України. Даних про атаку на півночі та північному сході країни або появу “шахедів” на півдні Харківщини не було. Відбій у Харкові пролунав о 00:14. А о 04:36 тривогу відновили – без уточнення причин. О 06:32 пролунав повторний відбій. Станом на 07:11 повітряної тривоги в Харківській області (крім Вовчанська та Липців) немає.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2024 в 08:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”".