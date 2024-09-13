Сегодня 13 сентября: какой праздник и день в истории

13 сентября – День Роальда Даля. Известный детский (и не только) писатель родился в этот день в 1916 году. А в 1766-м родился Сэмюэл Уилсон – прообраз национального символа США Дяди Сэма. В 1993 году Израиль впервые признал Палестинскую автономию, а Ицхак Рабин и Ясир Арафат пожали руки.

Праздники и памятные даты 13 сентября

13 сентября в мире – День парикмахера, День осведомленности о врожденных пороках развития домашних животных.

В мире: День Роальда Даля, День Дяди Сэма в США, День позитивного мышления.

13 сентября в истории

13 сентября 1766 года родился американский торговец мясом Сэмюэл Уилсон.Во времена Гражданской войны в США он снабжал армию Штатов говядиной. Свои бочки с мясом Уилсон патриотически маркировал буквами «U.S.». Он, конечно, имел в виду «United States» – «Соединенные Штаты». Но военные, получавшие эту провизию, объяснили сокращение по-своему: «Uncle Sam» – «Дядя Сэм». Подробнее.

13 сентября 1916 года родился автор «Чарли и шоколадной фабрики», «Матильды», «Ведьм» и других любимых детских книг — Роальд Даль. Он рос в семье зажиточных норвежцев-иммигрантов в британском Уэльсе. Назвали мальчика в честь национального героя Норвегии — покорителя Северного полюса Амундсена, имя которого в отличие от Даля, переводят традиционно иначе – Руаль. Детство будущего детского писателя трудно назвать безоблачным. Когда Роальду было четыре, его семилетняя сестренка Астри умерла от аппендицита, а через месяц после этого из жизни ушел отец – из-за пневмонии. Мать с сыном и еще двумя дочерьми (одна из них родилась уже после смерти отца) переехала в Англию. Там парень сменил несколько школ. И писать, и копить сюжеты для своих книг Даль начал именно в школьные годы.

Так, и характер, и эпизод, вошедшие в книгу «Матильда», Даль взял из времен учебы в Кафедральной школе при Лландаффском соборе. На тот момент восьмилетний Роальд вместе с четырьмя друзьями подложили мертвую мышь в банку с пробками в местной кондитерской. Так они хотели отомстить «подлой и отвратительной» (по утверждению самого писателя) владелице кондитерской – миссис Пратчетт. За эту затею директор школы избил хулиганов палкой. А миссис Пратчетт стала прообразом мисс Транчбулл – «адской директорши» из «Матильды». Мертвая мышь в банке в книге превратилась в тритона, которого директору подбросили в кувшин с водой.

Сюжет для одной из известнейших своих книг – «Чарли и шоколадная фабрика» — Даль также придумал в школе. Уже в другой – Рептонской школе в графстве Дербишир. Время от времени местная шоколадная компания «Cadbury» посылала в школу коробки новых шоколадных конфет, чтобы учащиеся протестировали новинку. Роальд в тот момент начал мечтать, что и сам станет создавать сладости и рано или поздно придумает шоколад, который поразит самого мистера Кедбери – владельца компании. Из этой детской мечты возник сюжет «Шоколадной фабрики».

Между тем школьные учителя Даля не обнаружили у парня особых способностей к писательству. Более того, один из его учителей английского сделал запись, характеризуя ученика: «Я никогда не встречал никого, кто бы так упорно писал слова, означающие прямо противоположное тому, что было задумано».

Закончив учебу, Даль далеко не сразу стал детским писателем. Он оправдал свое имя, данное в честь Амундсена, путешествуя по миру: пересек на корабле Атлантику, побывал на Ньюфаундленде, работал в компании «Shell» в Кении. Вторая мировая война застала его в Африке, где Дал в 1939 году присоединился к Королевским военно-воздушным силам. Он стал летчиком-истребителем. 19 сентября 1940 года Даль попал в авиакатастрофу – обстоятельства сложились так, что ему пришлось садиться посреди пустыни, самолет разбился, а летчик сломал череп и на время ослеп. Однако в феврале 1941-го его признали годным для службы в воздушных силах, и некоторое время Даль продолжал воевать, пока не «долетался» до безумных головных болей и потери сознания. Поэтому летчика все же «списали». Он вернулся в Лондон, где лечился, а в 1942-м получил назначение помощником воздушного атташе в посольство Великобритании в Вашингтоне. На этой работе он, в частности, поставлял разведывательные данные из Вашингтона лично премьер-министру Уинстону Черчиллю. Подробности Даль рассказывал уже после войны: «Моя работа заключалась в том, чтобы помочь Уинстону найти общий язык с ФДР (президентом США Франклином Делано Рузвельтом – Ред.) и рассказать Уинстону, что было в голове старика».

Во время своей дипломатической и шпионской работы Даль познакомился с известным британским писателем Сесилом Форестером. Тот работал на Министерство информации Британии и должен был написать историю о британских летчиках, основанную на опыте Даля. Форестер попросил его записать несколько эпизодов из своей службы в ВВС, чтобы дальше превратить их в рассказ. Когда Даль принес текст, то Форестер понял, что переписывать его не имеет смысла, и издал в оригинале. Так, 1 августа 1942 года в издании «Post» появился первый печатный текст Роальда Даля. Сам писатель назвал рассказ «Кусок пирога», но редактор (ради драматизма) дал другое заглавие – «Падение в Ливии».

Первая детская книга, которую написал Даль, – «Гремлины» – о мифических вредителях, которых британские военные летчики обвиняли во всех бедах с самолетами. Главный герой книги объединился с гремлинами против Гитлера и нацистов. Книга вышла в 1943 году, и первый экземпляр Даль прислал первой леди США Элеоноре Рузвельт. А та прочла книгу Даля своим внукам. Дальнейшие (и самые известные) книги Даля выходили иногда подряд, иногда со значительными перерывами в 1960 – 1980-х годах. До того он в основном писал рассказы для взрослых — причем книги ужасов. Среди самых известных – «Курильщик» (или «Человек с Юга»), которую дважды экранизировали. Всего при жизни писателя книги Даля разошлись тиражом более 300 миллионов экземпляров по всему миру. Многие из них экранизированы. В 2021 году «Forbes» назвал этого писателя самой высокооплачиваемой умершей знаменитостью. А умер Даль 23 ноября 1990 года.

13 сентября 1993 года на лужайке возле Белого дома состоялось историческое рукопожатие между премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и председателем Организации освобождения Палестины Ясиром Арафатом. Подробнее.

Церковный праздник 13 сентября

13 сентября – Предпраздник Воздвижения честного Креста Господня. Чтят память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме и память священномученика Корнилия, сотника. 13 сентября по новому церковному календарю православные в Украине чествуют священномученика Корнилия, сотника. Он жил в Кесарии Палестинской в первом веке. Корнилий был язычником, но отличался глубоким благочестием и добрыми делами. В конце концов, он пришел к христианской вере. Ему явился ангел и приказал послать людей за Симоном, называемым Петром. Апостолу Петру также было видение, и он пришел в дом в Корнилия. Там Петр проповедовал самому сотнику и его родным историю жизни Иисуса Христа и его учение. Корнилий поверил в Христа и крестился вместе со своими родственниками. Он был первым из язычников, принявших Крещение. В дальнейшем Корнилий проповедовал Евангелие вместе с апостолом Петром. На определенном этапе Корнилий по жребию отправился проповедовать в город Скепсию, где язычество было особенно развито. Там местный князь Димитрий требовал от христианина принести жертву богам, однако вместо этого Корнилий помолился, и произошло землетрясение, разрушившее языческий храм. За это князь бросил святого в тюрьму. Но тут выяснилось, что под развалинами храма оказались жена и ребенок Димитрия. Корнилий молитвой спас их. После этого князь пришел к святому в тюрьму и признался, что сам поверил в Христа. И сам Димитрий, и его родственники приняли крещение. Корнилий же долгое время жил в городе и обращал местных язычников в христианство. Умер он в глубокой старости и был похоронен недалеко от разрушенного им языческого храма.

Народные приметы

Если грачи уже улетели, то зима будет ранней.

Дождь 13 сентября будет последним в году, больше не будет дождей. Но если он прошел в этот день, то урожай будет хорошим.

Что нельзя делать 13 сентября

Нельзя убирать дома.

Не стоит в этот день жениться или свататься, иначе брак будет неудачным.