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За секс із неповнолітніми – 3 роки тюрми: на Харківщині засудили залізничника

Суспільство 14:02   05.02.2024
Вікторія Яковенко
За секс із неповнолітніми – 3 роки тюрми: на Харківщині засудили залізничника

3 роки тюрми отримав 29-річний чоловік, який мав статевий акт з двома неповнолітніми дівчатами.

Йдеться про подію, яка сталася в одному з населених пунктів Лозівського району. У своєму будинку чоловік спочатку вступив у статевий акт з 14-річною дівчиною, після — з її 15-річною подругою, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Слідчі встановили, що у той час зловмисник був у стані алкогольного сп’яніння. Про те, що дівчата неповнолітні, чоловік знав, свою вину визнав та розкаявся.

30 червня Лозівський міськрайонний суд призначив чоловіку покарання у виді 3 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання на 3 роки (ст. 75 ККУ). У вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, йшлося, що винний — уродженець селища Орілька, перебуває у цивільному шлюбі, працює монтером колії виробничого підрозділу «Красноградська дистанція колії» регіональної філії «Південна залізниця».

Із попереднім вироком суду прокурори не погодились та подали апеляцію.

«Прокурори аргументували, що вирок суду є незаконним через невідповідність призначеного судом покарання ступеня тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого». – зазначили правоохоронці.

Харківський апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури. Вирок першої інстанції скасували в частині призначення покарання.

Чоловіка визнали винним за фактом вчинення дій сексуального характеру з особами, які не досягли шістнадцятирічного віку (ч. 1 ст. 155 ККУ). Він отримав нове покарання – 3 роки тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2024 в 14:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "3 роки тюрми отримав 29-річний чоловік, який мав статевий акт з двома неповнолітніми дівчатами.".