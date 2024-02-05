Live
  • Пн 05.02.2024
    • Харьков
  •   +4°С
  • USD 37.57
  • EUR 40.88

За секс с подростками — 3 года тюрьмы: на Харьковщине осудили железнодорожника

Общество 14:02   05.02.2024
Виктория Яковенко
За секс с подростками — 3 года тюрьмы: на Харьковщине осудили железнодорожника Фото: id-legalgroup.com

3 года тюрьмы получил 29-летний мужчина, у которого был половой акт с двумя несовершеннолетними девушками.

Речь идет о происшествие в одном из населенных пунктов Лозовского района. В своем доме мужчина сначала вступил в половой акт с 14-летней девушкой, после – с ее 15-летней подругой, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи установили, что в то время злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. О том, что девушки несовершеннолетние мужчина знал, свою вину признал и раскаялся.

30 июня Лозовский горрайонный суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания на 3 года (ст. 75 УКУ). В приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, говорилось, что виновный — уроженец поселка Орелька, состоит в гражданском браке, работает монтером колеи производственного подразделения «Красноградская дистанция колеи» регионального филиала «Южная железная дорога».

С предыдущим приговором суда прокуроры не согласились и подали апелляцию.

«Прокуроры аргументировали, что приговор суда является незаконным из-за несоответствия назначенного судом наказания по степени тяжести уголовного правонарушения и лицу обвиняемого», – отметили правоохранители.

Харьковский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры. Приговор первой инстанции отменили в части назначения наказания.

Мужчину признали виновным по факту совершения действий сексуального характера с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 155 УК). Он получил новое наказание – 3 года тюрьмы.

Читайте также: За издевательство над матерью жителя Харьковщины посадили на 5 лет

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 5 февраля: сутки авиаударов, Синегубов о разрушениях
Главные новости Харькова 5 февраля: сутки авиаударов, Синегубов о разрушениях
05.02.2024, 14:10
Ушла из дома после ссоры: ночью в Харькове копы искали подростка
Ушла из дома после ссоры: ночью в Харькове копы искали подростка
05.02.2024, 13:33
Не только Залужный. Зеленский может заменить начальника Генштаба — УП
Не только Залужный. Зеленский может заменить начальника Генштаба — УП
05.02.2024, 10:57
Россияне планируют окружить ВСУ в районе Котляровки на Харьковщине — Машовец
Россияне планируют окружить ВСУ в районе Котляровки на Харьковщине — Машовец
05.02.2024, 08:11
Масштабные разрушения на Харьковщине: полиция показала последствия обстрелов
Масштабные разрушения на Харьковщине: полиция показала последствия обстрелов
05.02.2024, 10:42
Горели двери квартир дома в Харькове, за сутки на пожарах пострадали трое
Горели двери квартир дома в Харькове, за сутки на пожарах пострадали трое
05.02.2024, 08:46

Новости по теме:

15:21
Купил наркотик через Telegram. На Харьковщине осудили мужчину
14:57
Одну женщину обворовал, другую – убил: на Харьковщине осудили мужчину
14:15
Убийство на вокзале: на Харьковщине осудили рецидивиста, зарезавшего мужчину
16:25
Военный из Харькова получил условный срок за потерю оружия

Вы читали новость: «За секс с подростками — 3 года тюрьмы: на Харьковщине осудили железнодорожника»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 14:02;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "3 года тюрьмы получил 29-летний мужчина, у которого был половой акт с двумя несовершеннолетними девушками.".