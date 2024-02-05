За секс с подростками — 3 года тюрьмы: на Харьковщине осудили железнодорожника

3 года тюрьмы получил 29-летний мужчина, у которого был половой акт с двумя несовершеннолетними девушками.

Речь идет о происшествие в одном из населенных пунктов Лозовского района. В своем доме мужчина сначала вступил в половой акт с 14-летней девушкой, после – с ее 15-летней подругой, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следователи установили, что в то время злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. О том, что девушки несовершеннолетние мужчина знал, свою вину признал и раскаялся.

30 июня Лозовский горрайонный суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания на 3 года (ст. 75 УКУ). В приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, говорилось, что виновный — уроженец поселка Орелька, состоит в гражданском браке, работает монтером колеи производственного подразделения «Красноградская дистанция колеи» регионального филиала «Южная железная дорога».

С предыдущим приговором суда прокуроры не согласились и подали апелляцию.

«Прокуроры аргументировали, что приговор суда является незаконным из-за несоответствия назначенного судом наказания по степени тяжести уголовного правонарушения и лицу обвиняемого», – отметили правоохранители.

Харьковский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры. Приговор первой инстанции отменили в части назначения наказания.

Мужчину признали виновным по факту совершения действий сексуального характера с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста (ч. 1 ст. 155 УК). Он получил новое наказание – 3 года тюрьмы.

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