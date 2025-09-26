Двое раненых – россияне ударили КАБом по селу на севере Харьковской области
Фото: ukrinform.ua
Россияне атаковали село Белый Колодец Волчанской громады, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Как передает МГ «Объектив», предварительно, агрессоры нанесли авиаудар по селу управляемой авиабомбой.
В результате обстрела травмированы два человека: 59-летний мужчина и 83-летняя женщина.
У обоих пострадавших — взрывные ранения, их госпитализировали.
Частный дом стариков в этом селе также поврежден.
Также сегодня российский дрон ударил по крыше мебельного магазина в Харькове, четверо человек пострадали, сообщил городской голова Игорь Терехов.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Белый Колодязь, КАБ, Олег Синегубов;
