Двое раненых – россияне ударили КАБом по селу на севере Харьковской области

Россияне атаковали село Белый Колодец Волчанской громады, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Как передает МГ «Объектив», предварительно, агрессоры нанесли авиаудар по селу управляемой авиабомбой.

В результате обстрела травмированы два человека: 59-летний мужчина и 83-летняя женщина.

У обоих пострадавших — взрывные ранения, их госпитализировали.

Частный дом стариков в этом селе также поврежден.

Также сегодня российский дрон ударил по крыше мебельного магазина в Харькове, четверо человек пострадали, сообщил городской голова Игорь Терехов.