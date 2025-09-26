Live
Двое раненых – россияне ударили КАБом по селу на севере Харьковской области

Происшествия 21:05   26.09.2025
Оксана Якушко
Двое раненых – россияне ударили КАБом по селу на севере Харьковской области Фото: ukrinform.ua

Россияне атаковали село Белый Колодец Волчанской громады, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Как передает МГ «Объектив», предварительно, агрессоры нанесли авиаудар по селу управляемой авиабомбой.

В результате обстрела травмированы два человека: 59-летний мужчина и 83-летняя женщина.

У обоих пострадавших — взрывные ранения, их госпитализировали.

Частный дом стариков в этом селе также поврежден.

Также сегодня российский дрон ударил по крыше мебельного магазина в Харькове, четверо человек пострадали, сообщил городской голова Игорь Терехов.

Читайте также: Как выглядит мебельный магазин в Харькове после атаки БпЛА «Молния» (фото)

Автор: Оксана Якушко
