Как выглядит мебельный магазин в Харькове после атаки БпЛА «Молния» (фото)
ГСЧС показала последствия удара российского БпЛА по торговому центру на Салтовке.
Напомним, сегодня россияне нанесли удар БпЛА «Молния» по зданию мебельного магазина. Этот магазин уже во второй раз становится целью агрессоров – раньше «Мебельный лабиринт» уже атаковал БпЛА, и тоже «Молния».
Как сообщает МГ «Объектив», россияне попали в крышу здания торгового центра: повреждены металлическая кровля и мебель.
По предварительным данным, пострадали четыре женщины. Пожар не возник.
Спасатели обследовали поврежденную кровлю и помещение магазина. Психологи ГСЧС оказывали помощь людям.
