Як виглядає мебельний магазин у Харкові після атаки БпЛА (фото)

Події 19:33   26.09.2025
Оксана Якушко
ДСНС показала наслідки удару російського БпЛА по торговому центру на Салтівці.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали удару БпЛА «Молния» по будівлі меблевого магазину. Цей магазин вже вдруге стає ціллю агресорів – раніше “Меблевий лабіринт” вже атакував БпЛА, і теж “Молния”.

Як повідомляє МГ «Об’єктив», росіяни поцілили дах будівлі торгового центру: пошкоджені металева покрівля та меблі.
За попередніми даними, постраждали чотири жінки. Пожежа не виникла.

Рятувальники обстежили пошкоджену покрівлю та приміщення магазину. Психологи ДСНС надали допомогу людям.

Читайте також: Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте

Автор: Оксана Якушко
