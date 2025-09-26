Як виглядає мебельний магазин у Харкові після атаки БпЛА (фото)
ДСНС показала наслідки удару російського БпЛА по торговому центру на Салтівці.
Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали удару БпЛА «Молния» по будівлі меблевого магазину. Цей магазин вже вдруге стає ціллю агресорів – раніше “Меблевий лабіринт” вже атакував БпЛА, і теж “Молния”.
Як повідомляє МГ «Об’єктив», росіяни поцілили дах будівлі торгового центру: пошкоджені металева покрівля та меблі.
За попередніми даними, постраждали чотири жінки. Пожежа не виникла.
Рятувальники обстежили пошкоджену покрівлю та приміщення магазину. Психологи ДСНС надали допомогу людям.
Читайте також: Вибух у Харкові – місто атакував БпЛА росіян, кількість поранених росте
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: БпЛА Молнія, мебель, мебельный магазин, новини Харкова, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Як виглядає мебельний магазин у Харкові після атаки БпЛА (фото)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Вересня 2025 в 19:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДСНС показала наслідки удару російського БпЛА по торговому центру на Салтівці.".