Як виглядає мебельний магазин у Харкові після атаки БпЛА (фото)

ДСНС показала наслідки удару російського БпЛА по торговому центру на Салтівці.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали удару БпЛА «Молния» по будівлі меблевого магазину. Цей магазин вже вдруге стає ціллю агресорів – раніше “Меблевий лабіринт” вже атакував БпЛА, і теж “Молния”.

Як повідомляє МГ «Об’єктив», росіяни поцілили дах будівлі торгового центру: пошкоджені металева покрівля та меблі.

За попередніми даними, постраждали чотири жінки. Пожежа не виникла.

Рятувальники обстежили пошкоджену покрівлю та приміщення магазину. Психологи ДСНС надали допомогу людям.