Двоє поранених – росіяни вдарили КАБом по селу на півночі Харківської області
Фото: ukrinform.ua
Росіяни атакували село Білий Колодязь Вовчанської громади, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Як передає МГ «Об’єктив», попередньо, агресори завдали авіаудару по селу керованою авіабомбою.
Внаслідок обстрілу травмовані двоє людей: 59-річний чоловік і 83-річна жінка.
В обох постраждалих — вибухові поранення, їх ушпиталили.
Приватний будинок стареньких у цьому селі також пошкоджений.
Також сьогодні російський дрон вдарив по даху меблевого магазину у Харкові, четверо людей постраждали, повідомив міський голова Ігор Терехов.
