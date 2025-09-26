Live
Двоє поранених – росіяни вдарили КАБом по селу на півночі Харківської області

Події 21:05   26.09.2025
Оксана Якушко
Двоє поранених – росіяни вдарили КАБом по селу на півночі Харківської області Фото: ukrinform.ua

Росіяни атакували село Білий Колодязь Вовчанської громади, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Як передає МГ «Об’єктив», попередньо, агресори завдали авіаудару по селу керованою авіабомбою.

Внаслідок обстрілу травмовані двоє людей: 59-річний чоловік і 83-річна жінка.

В обох постраждалих — вибухові поранення, їх ушпиталили.

Приватний будинок стареньких у цьому селі також пошкоджений.

Також сьогодні російський дрон вдарив по даху меблевого магазину у Харкові, четверо людей постраждали, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Читайте також: Як виглядає меблевий магазин у Харкові після атаки БпЛА (фото)

Автор: Оксана Якушко
