Двоє поранених – росіяни вдарили КАБом по селу на півночі Харківської області

Росіяни атакували село Білий Колодязь Вовчанської громади, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Як передає МГ «Об’єктив», попередньо, агресори завдали авіаудару по селу керованою авіабомбою.

Внаслідок обстрілу травмовані двоє людей: 59-річний чоловік і 83-річна жінка.

В обох постраждалих — вибухові поранення, їх ушпиталили.

Приватний будинок стареньких у цьому селі також пошкоджений.

Також сьогодні російський дрон вдарив по даху меблевого магазину у Харкові, четверо людей постраждали, повідомив міський голова Ігор Терехов.