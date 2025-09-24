В Дергачах ограбили дом: родственники-фигуранты «засветились» на камере (фото)

Правоохранители разоблачили в Харьковской области двух мужчин, которые по данным следствия, «обчистили» дом в городе Дергачи.

К правоохранителям в сентябре обратилась 57-летняя жительница Дергачей и сообщила о краже, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители установили вероятных преступников благодаря камере видеонаблюдения. Ими оказались 43-летний местный житель и его 25-летний племянник.

«Злоумышленники проникли в дом путем отжима металлопластикового окна, откуда украли деньги и ювелирные изделия», — отметили полицейские.

В домах фигурантов провели обыски и изъяли деньги, ювелирные изделия, орудия для отжима пластиковых окон, одежду и обувь, в которую они были одеты во время кражи, мобильные телефоны, добавили в полиции.

Мужчинам сообщили о подозрении. Если вину докажут, им грозит до 8 лет тюрьмы.

