В Дергачах ограбили дом: родственники-фигуранты «засветились» на камере (фото)
Правоохранители разоблачили в Харьковской области двух мужчин, которые по данным следствия, «обчистили» дом в городе Дергачи.
К правоохранителям в сентябре обратилась 57-летняя жительница Дергачей и сообщила о краже, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Правоохранители установили вероятных преступников благодаря камере видеонаблюдения. Ими оказались 43-летний местный житель и его 25-летний племянник.
«Злоумышленники проникли в дом путем отжима металлопластикового окна, откуда украли деньги и ювелирные изделия», — отметили полицейские.
В домах фигурантов провели обыски и изъяли деньги, ювелирные изделия, орудия для отжима пластиковых окон, одежду и обувь, в которую они были одеты во время кражи, мобильные телефоны, добавили в полиции.
Мужчинам сообщили о подозрении. Если вину докажут, им грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, до восьми лет тюрьмы грозит 41-летнему мужчине, который, по данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, потратил около 5 тысяч гривен с найденной банковской карты.
Дата публикации материала: 24 сентября 2025 в 15:29
