У Дергачах пограбували дім: родичі-фігуранти «засвітились» на камері (фото)
Правоохоронці викрили на Харківщині двох чоловіків, які за даними слідства, «обчистили» будинок у місті Дергачі.
До правоохоронців у вересні звернулася 57-річна жителька Дергачів і повідомила про крадіжку, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Правоохоронці встановили ймовірних злочинців завдяки камері відеоспостереження. Ними виявилися 43-річний місцевий житель та його 25-річний племінник.
«Зловмисники проникли до будинку шляхом віджиму металопластикового вікна, звідки викрали гроші й ювелірні вироби», – зазначили поліцейські.
У будинках фігурантів провели обшуки і вилучили гроші, ювелірні вироби, знаряддя для віджиму пластикових вікон, одяг та взуття, у які вони були одягнені під час крадіжки, мобільні телефони, додали в поліції.
Чоловікам повідомили про підозру. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, до восьми років тюрми загрожує 41-річному чоловіку, який, за даними ГУ Нацполіції в Харківській області, витратив близько 5 тисяч гривень зі знайденої банківської картки.
