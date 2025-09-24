У Дергачах пограбували дім: родичі-фігуранти «засвітились» на камері (фото)

Правоохоронці викрили на Харківщині двох чоловіків, які за даними слідства, «обчистили» будинок у місті Дергачі.

До правоохоронців у вересні звернулася 57-річна жителька Дергачів і повідомила про крадіжку, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Правоохоронці встановили ймовірних злочинців завдяки камері відеоспостереження. Ними виявилися 43-річний місцевий житель та його 25-річний племінник.

«Зловмисники проникли до будинку шляхом віджиму металопластикового вікна, звідки викрали гроші й ювелірні вироби», – зазначили поліцейські.

У будинках фігурантів провели обшуки і вилучили гроші, ювелірні вироби, знаряддя для віджиму пластикових вікон, одяг та взуття, у які вони були одягнені під час крадіжки, мобільні телефони, додали в поліції.

Чоловікам повідомили про підозру. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, до восьми років тюрми загрожує 41-річному чоловіку, який, за даними ГУ Нацполіції в Харківській області, витратив близько 5 тисяч гривень зі знайденої банківської картки.