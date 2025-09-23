Знайшов гаманець: у Харкові чоловік розраховувався чужою карткою – НПУ

До восьми років тюрми загрожує 41-річному чоловіку, який, за даними слідства, витратив близько 5 тисяч гривень зі знайденої банківської картки.

До правоохоронців звернувся житель Основ’янського району Харкова із заявою про зникнення банківської картки, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти з’ясували, що 41-річний фігурант на одній із вулиць знайшов гаманець із банківською карткою та залишив його собі.

«Помітивши можливість безконтактного розрахунку, він активно користувався карткою. Протягом липня зловмисник здійснив понад 40 транзакцій у різних магазинах міста, завдавши потерпілому збитків на суму близько 5 тисяч гривень», – зазначили правоохоронці.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у крадіжці. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.

