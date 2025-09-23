Знайшов гаманець: у Харкові чоловік розраховувався чужою карткою – НПУ
До восьми років тюрми загрожує 41-річному чоловіку, який, за даними слідства, витратив близько 5 тисяч гривень зі знайденої банківської картки.
До правоохоронців звернувся житель Основ’янського району Харкова із заявою про зникнення банківської картки, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліціянти з’ясували, що 41-річний фігурант на одній із вулиць знайшов гаманець із банківською карткою та залишив його собі.
«Помітивши можливість безконтактного розрахунку, він активно користувався карткою. Протягом липня зловмисник здійснив понад 40 транзакцій у різних магазинах міста, завдавши потерпілому збитків на суму близько 5 тисяч гривень», – зазначили правоохоронці.
Слідчі повідомили чоловіку про підозру у крадіжці. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.
Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі на фінансову установу. Інцидент стався 22 вересня. До фінансової установи, що надає позики, зайшов 38-річний чоловік, присів на місце клієнта та бажав оформити кредит. Під час спілкування с касиром фігурант повідомив їй, що це пограбування та дістав зі свого рюкзака канцелярський ніж. Погрожуючи, він вимагав від жінки віддати всі гроші з каси, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Читайте також: У колонію в Харкові завітала прокуратура: які порушення знайшли (фото)
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: банковская карточка, кража, новини Харкова, поліція;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Знайшов гаманець: у Харкові чоловік розраховувався чужою карткою – НПУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 16:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До восьми років тюрми загрожує 41-річному чоловіку, який, за даними слідства, витратив близько 5 тисяч гривень зі знайденої банківської картки.".