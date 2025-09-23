Live
  • Вт 23.09.2025
  • Харків  +27°С
  • USD 41.38
  • EUR 48.73

Знайшов гаманець: у Харкові чоловік розраховувався чужою карткою – НПУ

Суспільство 16:14   23.09.2025
Вікторія Яковенко
Знайшов гаманець: у Харкові чоловік розраховувався чужою карткою – НПУ Фото: ГУНП в Харківській області

До восьми років тюрми загрожує 41-річному чоловіку, який, за даними слідства, витратив близько 5 тисяч гривень зі знайденої банківської картки.

До правоохоронців звернувся житель Основ’янського району Харкова із заявою про зникнення банківської картки, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти з’ясували, що 41-річний фігурант на одній із вулиць знайшов гаманець із банківською карткою та залишив його собі.

«Помітивши можливість безконтактного розрахунку, він активно користувався карткою. Протягом липня зловмисник здійснив понад 40 транзакцій у різних магазинах міста, завдавши потерпілому збитків на суму близько 5 тисяч гривень», – зазначили правоохоронці.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру у крадіжці. Санкція статті передбачає до 8 років тюрми.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у розбійному нападі на фінансову установу. Інцидент стався 22 вересня. До фінансової установи, що надає позики, зайшов 38-річний чоловік, присів на місце клієнта та бажав оформити кредит. Під час спілкування с касиром фігурант повідомив їй, що це пограбування та дістав зі свого рюкзака канцелярський ніж. Погрожуючи, він вимагав від жінки віддати всі гроші з каси, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: У колонію в Харкові завітала прокуратура: які порушення знайшли (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Не перший напад гомофобних угруповань»: у Харкові обмалювали ЛГБТ-центр
«Не перший напад гомофобних угруповань»: у Харкові обмалювали ЛГБТ-центр
23.09.2025, 16:43
Знайшов гаманець: у Харкові чоловік розраховувався чужою карткою – НПУ
Знайшов гаманець: у Харкові чоловік розраховувався чужою карткою – НПУ
23.09.2025, 16:14
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
У колонію в Харкові завітала прокуратура: які порушення знайшли (фото)
У колонію в Харкові завітала прокуратура: які порушення знайшли (фото)
23.09.2025, 15:29
Бути уважними рекомендує Синєгубов: що очікують у Харкові та області
Бути уважними рекомендує Синєгубов: що очікують у Харкові та області
23.09.2025, 14:17
На Харківщині збитки довкіллю від війни сягнули майже 529 млрд грн
На Харківщині збитки довкіллю від війни сягнули майже 529 млрд грн
23.09.2025, 14:46

Новини за темою:

30.07.2025
Подружжя з Харківщини ймовірно заволоділо грошима чоловіка, що втратив сина
17.11.2023
Судитимуть харківʼянина, який видурював гроші у людей на евакуацію
13.11.2023
У Харкові судитимуть банду шахраїв, які спустошили банківські картки 20 осіб
01.11.2023
Відбирали золото і гроші. Троє чоловіків грабували літніх жінок на Харківщині
06.07.2023
1 мільйон гривень харків’янин поцупив у своєї дівчини і вклав їх у крипту

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Знайшов гаманець: у Харкові чоловік розраховувався чужою карткою – НПУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 16:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До восьми років тюрми загрожує 41-річному чоловіку, який, за даними слідства, витратив близько 5 тисяч гривень зі знайденої банківської картки.".