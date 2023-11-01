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Відбирали золото і гроші. Троє чоловіків грабували літніх жінок на Харківщині

Події 17:25   01.11.2023
Оксана Якушко

Троє грабіжників, які зривали золоті прикраси та відбирали гроші у пенсіонерок, постануть перед судом, повідомила Харківська обласна прокуратура. 

33-річний харків’янин, який раніше «спеціалізувався» на тому, що зривав з шиї перехожих золоті ланцюжки, знову взявся за старе. На початку вересня цього року в Салтівському районі Харкова зловмисник пограбував таким чином двох жінок. Його жертвами стали 77-річна і 69-річна харків’янки.

Салтівська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом грабежу, вчиненого повторно, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Його судитимуть у Московському районному суді Харкова.

Крім того, правоохоронці встановили особу ще двох зловмисників з Лозової. 32-річний і 40-річний чоловіки, раніше судимі, 17 жовтня цього року забрали пенсію у 65-річної жінки, яка перед тим зняла її в банкоматі. Один зі зловмисників вдарив жінку в обличчя, інший схопив її сумку, після чого грабіжники втекли.

Також у вересні цього року 32-річний чоловік викрав у жінки банківську картку, якою в подальшому розраховувався у магазинах.

Лозівська окружна прокуратура Харківської області обом зловмисникам повідомила про підозру. Їм інкримінують вчинення грабежу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України), а 32-річному чоловіку — ще й вчинення крадіжки (ч. 4 ст. 185 КК України).

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 17:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє грабіжників, які зривали золоті прикраси та відбирали гроші у пенсіонерок, постануть перед судом, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".