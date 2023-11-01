Отбирали украшения и деньги. Трое мужчин грабили пожилых женщин на Харьковщине
Трое грабителей, которые срывали золотые украшения и отбирали деньги у пенсионерок, предстанут перед судом, сообщила Харьковская областная прокуратура.
33-летний харьковчанин, ранее «специализировавшийся» на том, что срывал с шеи прохожих золотые цепочки, снова принялся за старое. В начале сентября этого года в Салтовском районе Харькова злоумышленник ограбил таким образом двух женщин. Его жертвами стали 77-летняя и 69-летняя харьковчанки.
Салтовская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту грабежа, совершенного повторно, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины).
Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Его судят в Московском районном суде Харькова.
Кроме того, правоохранители установили личность еще двоих злоумышленников из Лозовой. 32-летний и 40-летний мужчины, ранее судимые, 17 октября этого года забрали пенсию у 65-летней женщины, которая прежде сняла ее в банкомате. Один из злоумышленников ударил женщину в лицо, другой схватил ее сумку, после чего грабители скрылись.
Также в сентябре этого года 32-летний мужчина похитил у женщины банковскую карту, которой позже рассчитывался в магазинах.
Лозовская окружная прокуратура Харьковской области обоим злоумышленникам сообщила о подозрении. Им инкриминируют совершение грабежа в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УК Украины), а 32-летнему мужчине – еще и совершение кражи (ч. 4 ст. 185 УК Украины).
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 17:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое грабителей, которые срывали золотые украшения и отбирали деньги у пенсионерок, предстанут перед судом, сообщила Харьковская областная прокуратура. 33-летний харьковчанин,…".