Средь бела дня в Харькове мужчину ударили по голове и отобрали мобильный
Полиция поймала нападавшего. Его жертвой стал 40-летний мужчина, который шел по улице в Харькове около 13:00.
«Событие произошло 15 октября около 13:00 в Основянском районе города. 40-летний харьковчанин шел по улице и держал в руках мобильный телефон. Внезапно к нему сзади прошел неизвестный и ударил по затылку», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
От удара харьковчанин упал, а нападающий еще и ударил его ногой в лицо. Все это — ради того, чтобы отобрать мобильный.
С «добычей» он скрылся. Но недалеко и ненадолго. Полиция уже нашла нападавшего. Как оказалось, 38-летний мужчина уже был судим.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: грабеж, мобильный, ограбление, полиция;
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 10:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция поймала нападавшего. Его жертвой стал 40-летний мужчина, который шел по улице в Харькове около 13:00".