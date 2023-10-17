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Средь бела дня в Харькове мужчину ударили по голове и отобрали мобильный

Происшествия 10:46   17.10.2023
Оксана Горун
Средь бела дня в Харькове мужчину ударили по голове и отобрали мобильный

Полиция поймала нападавшего. Его жертвой стал 40-летний мужчина, который шел по улице в Харькове около 13:00.

«Событие произошло 15 октября около 13:00 в Основянском районе города. 40-летний харьковчанин шел по улице и держал в руках мобильный телефон. Внезапно к нему сзади прошел неизвестный и ударил по затылку», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

От удара харьковчанин упал, а нападающий еще и ударил его ногой в лицо. Все это — ради того, чтобы отобрать мобильный.

С «добычей» он скрылся. Но недалеко и ненадолго. Полиция уже нашла нападавшего. Как оказалось, 38-летний мужчина уже был судим.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2023 в 10:46;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция поймала нападавшего. Его жертвой стал 40-летний мужчина, который шел по улице в Харькове около 13:00".