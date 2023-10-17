Серед білого дня в Харкові чоловіка вдарили по голові та відібрали мобільний

Поліція зловила нападника. Його жертвою став 40-річний чоловік, який йшов вулицею в Харкові близько 13:00.

“Подія сталася 15 жовтня близько 13:00 в Основ`янському районі міста. 40-річний харків’янин йшов вулицею та тримав у руках мобільний телефон. Раптово до нього ззаду пройшов невідомий та вдарив по потилиці”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Від удару харків’янин упав, а нападник ще й ударив його ногою в обличчя. Усе це – заради того, щоб відібрати мобільний.

Зі “здобиччю” він зник. Але недалеко та ненадовго. Поліція вже знайшла нападника. Як виявилося, 38-річний чоловік уже був засуджений.