Live
  • Вт 17.10.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.33
  • EUR 38.28
  • 🟢

Серед білого дня в Харкові чоловіка вдарили по голові та відібрали мобільний

Події 10:46   17.10.2023
Оксана Горун
Серед білого дня в Харкові чоловіка вдарили по голові та відібрали мобільний

Поліція зловила нападника. Його жертвою став 40-річний чоловік, який йшов вулицею в Харкові близько 13:00.

“Подія сталася 15 жовтня близько 13:00 в Основ`янському районі міста. 40-річний харків’янин йшов вулицею та тримав у руках мобільний телефон. Раптово до  нього ззаду пройшов невідомий та вдарив по потилиці”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.

Від удару харків’янин упав, а нападник ще й ударив його ногою в обличчя. Усе це – заради того, щоб відібрати мобільний.

Зі “здобиччю” він зник. Але недалеко та ненадовго. Поліція вже знайшла нападника. Як виявилося, 38-річний чоловік уже був засуджений.

Читайте також: Пенсію у літнього чоловіка відібрав грабіжник у Харкові біля банкомата

Автор: Оксана Горун
Популярно
На Харківщині знайшли укриття в неналежному стані: прокуратура пішла до суду
На Харківщині знайшли укриття в неналежному стані: прокуратура пішла до суду
17.10.2023, 11:19
Серед білого дня в Харкові чоловіка вдарили по голові та відібрали мобільний
Серед білого дня в Харкові чоловіка вдарили по голові та відібрали мобільний
17.10.2023, 10:46
Після удару ФАБ-500 у Харкові відновлюють Будинок офіцерів: не вистачає грошей
Після удару ФАБ-500 у Харкові відновлюють Будинок офіцерів: не вистачає грошей
17.10.2023, 10:33
Бізнес продовжує їхати з Харкова: потрібне звільнення від податків – Чумак
Бізнес продовжує їхати з Харкова: потрібне звільнення від податків – Чумак
17.10.2023, 08:53
Напилили дерев на мільйон: працівники ДП на Харківщині незаконно рубали дерева
Напилили дерев на мільйон: працівники ДП на Харківщині незаконно рубали дерева
17.10.2023, 10:03
Заробляють на відновленні: у Харкові заявили про завищення цін будівельниками
Заробляють на відновленні: у Харкові заявили про завищення цін будівельниками
17.10.2023, 09:30

Новини за темою:

16:33
13 років дали колаборанту з Куп’янська, який грабував під виглядом обшуків
13:40
Судитимуть ромів, що прикидалися волонтерами і грабували пенсіонерів у Харкові
10:54
Вирвав із рук 400 грн: у Харкові жінку пограбували дорогою до лікарні
16:59
На Салтівці серед білого дня чоловік зірвав з літньої жінки золотий ланцюжок
11:52
У Харкові посеред вулиці побили та пограбували іноземця

Ви читали новину: «Серед білого дня в Харкові чоловіка вдарили по голові та відібрали мобільний»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Жовтня 2023 в 10:46;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція зловила нападника. Його жертвою став 40-річний чоловік, який йшов вулицею в Харкові близько 13:00".