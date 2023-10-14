Пенсію у літнього чоловіка грабіжник відібрав біля банкомату у Харкові

У Новобаварському районі Харкова правоохоронці затримали грабіжника, який відібрав гроші у пенсіонера біля банкомату, повідомила Нацполіція.

71-річний потерпілий попросив незнайомця допомогти зняти в банкоматі пенсію. Зловмисник отримав гроші літнього чоловіка, допоміг спуститися зі сходів банку, а потім штовхнув старого та втік із грошима.

Поліцейські оперативно встановили особу нападника. Ним виявився 36-річний раніше судимий за майнові злочини мешканець району. Зловмисника затримали, у нього вилучили 4700 гривень.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.