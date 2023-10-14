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Пенсію у літнього чоловіка грабіжник відібрав біля банкомату у Харкові

Події 09:50   14.10.2023
Оксана Якушко
Пенсію у літнього чоловіка грабіжник відібрав біля банкомату у Харкові

У Новобаварському районі Харкова правоохоронці затримали грабіжника, який відібрав гроші у пенсіонера біля банкомату, повідомила Нацполіція.

71-річний потерпілий попросив незнайомця допомогти зняти в банкоматі пенсію. Зловмисник отримав гроші літнього чоловіка, допоміг спуститися зі сходів банку, а потім штовхнув старого та втік із грошима.

Поліцейські оперативно встановили особу нападника. Ним виявився 36-річний раніше судимий за майнові злочини мешканець району. Зловмисника затримали, у нього вилучили 4700 гривень.

Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2023 в 09:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Новобаварському районі Харкова правоохоронці затримали грабіжника, який відібрав гроші у пенсіонера біля банкомату, повідомила Нацполіція.".