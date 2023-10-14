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Пенсию у пожилого мужчины отобрал грабитель в Харькове возле банкомата

Происшествия 09:50   14.10.2023
Оксана Якушко
Пенсию у пожилого мужчины отобрал грабитель в Харькове возле банкомата

В Новобаварском районе Харькова стражи порядка задержали грабителя, который отобрал деньги у пенсионера возле банкомата, сообщила Нацполиция.

71-летний потерпевший попросил незнакомца помочь снять в банкомате пенсию. Злоумышленник получил деньги пожилого человека, помог спуститься с лестницы банка, а затем толкнул старика и скрылся с деньгами.

Полицейские оперативно установили личность нападающего. Им оказался 36-летний ранее судимый за воровство житель района. Злоумышленника задержали, у него изъяли 4700 гривен.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 09:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Новобаварском районе Харькова стражи порядка задержали грабителя, который отобрал деньги у пенсионера возле банкомата, сообщила Нацполиция.".