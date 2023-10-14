Пенсию у пожилого мужчины отобрал грабитель в Харькове возле банкомата
В Новобаварском районе Харькова стражи порядка задержали грабителя, который отобрал деньги у пенсионера возле банкомата, сообщила Нацполиция.
71-летний потерпевший попросил незнакомца помочь снять в банкомате пенсию. Злоумышленник получил деньги пожилого человека, помог спуститься с лестницы банка, а затем толкнул старика и скрылся с деньгами.
Полицейские оперативно установили личность нападающего. Им оказался 36-летний ранее судимый за воровство житель района. Злоумышленника задержали, у него изъяли 4700 гривен.
Следователи под процессуальным руководством прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 09:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Новобаварском районе Харькова стражи порядка задержали грабителя, который отобрал деньги у пенсионера возле банкомата, сообщила Нацполиция.".