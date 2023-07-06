Live
  • Четвер 06.07.2023
    • Харків
  •   +32°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.78
    • 🟢

1 мільйон гривень харків’янин поцупив у своєї дівчини і вклав їх у крипту

Події 17:35   06.07.2023
Оксана Якушко
1 мільйон гривень харків’янин поцупив у своєї дівчини і вклав їх у крипту

З січня 2023 року 27-річний мешканець Харкова обікрав свою дівчину на 1 мільйон гривень, знаючи, що вона має на банківському рахунку значну суму грошей, які вона отримала за ведення господарської діяльності, повідомила прокуратура Харківської області

Довіряючи коханому, потерпіла не приховувала від нього пароль від телефону. І дарма — маючи доступ до девайсу дівчини, зловмисник знайшов у налаштуваннях телефону ідентифікаційні дані, необхідні для доступу до онлайн-банкінгу.
Чоловік переказував гроші з рахунку дівчини на свою карту. Транзакції проводив різними сумами із січня по березень цього року. Щоб не залишати слідів, обвинувачений видаляв сповіщення з телефону потерпілої.
Усього чоловік вкрав з рахунку дівчини понад 1 млн грн. Ці гроші він клав на криптогаманець та витрачав їх на покупки.

За клопотанням прокурорів зловмиснику було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного чоловіка за фактами крадіжки та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України).

Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Читайте також:  Схопили “на гарячому”. У Харкові злодій викрав ключі та обчистив квартиру

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Горіли хата і крамниця. Село Петровавлівка на Харківщині двічі обстріляла рф
Горіли хата і крамниця. Село Петровавлівка на Харківщині двічі обстріляла рф
06.07.2023
27-річний громадянин Нігерії потонув у Харкові в озері на Журавлівці
27-річний громадянин Нігерії потонув у Харкові в озері на Журавлівці
06.07.2023
1 мільйон гривень харків’янин поцупив у своєї дівчини і вклав їх у крипту
1 мільйон гривень харків’янин поцупив у своєї дівчини і вклав їх у крипту
06.07.2023
Кинув порох у багаття: на Харківщині підліток отримав масштабні опіки
Кинув порох у багаття: на Харківщині підліток отримав масштабні опіки
06.07.2023
Потенціал Кремнієвої долини США можуть залучити для відновлення Харкова
Потенціал Кремнієвої долини США можуть залучити для відновлення Харкова
06.07.2023

Новини за темою:

18:36
Потенціал Кремнієвої долини США можуть залучити для відновлення Харкова
18:09
Кинув порох у багаття: на Харківщині підліток отримав масштабні опіки
17:35
1 мільйон гривень харків’янин поцупив у своєї дівчини і вклав їх у крипту
14:59
Найкращі та найшвидші. Енергетики Харкова стали лідерами з ремонту в Україні
14:04
Ветерани та їхні рідні можуть отримати до 500 тисяч гривень на бізнес

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «1 мільйон гривень харків’янин поцупив у своєї дівчини і вклав їх у крипту»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 17:35;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З січня 2023 року 27-річний мешканець Харкова обікрав свою дівчину на 1 мільйон гривень, знаючи, що вона має на банківському рахунку значну суму грошей, які вона отримала за ведення господарської діяльності, повідомила прокуратура Харківської області . ".