1 мільйон гривень харків’янин поцупив у своєї дівчини і вклав їх у крипту
З січня 2023 року 27-річний мешканець Харкова обікрав свою дівчину на 1 мільйон гривень, знаючи, що вона має на банківському рахунку значну суму грошей, які вона отримала за ведення господарської діяльності, повідомила прокуратура Харківської області .
Довіряючи коханому, потерпіла не приховувала від нього пароль від телефону. І дарма — маючи доступ до девайсу дівчини, зловмисник знайшов у налаштуваннях телефону ідентифікаційні дані, необхідні для доступу до онлайн-банкінгу.
Чоловік переказував гроші з рахунку дівчини на свою карту. Транзакції проводив різними сумами із січня по березень цього року. Щоб не залишати слідів, обвинувачений видаляв сповіщення з телефону потерпілої.
Усього чоловік вкрав з рахунку дівчини понад 1 млн грн. Ці гроші він клав на криптогаманець та витрачав їх на покупки.
За клопотанням прокурорів зловмиснику було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 27-річного чоловіка за фактами крадіжки та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем (ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 361 КК України).
Справу розглядатимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2023 в 17:35;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З січня 2023 року 27-річний мешканець Харкова обікрав свою дівчину на 1 мільйон гривень, знаючи, що вона має на банківському рахунку значну суму грошей, які вона отримала за ведення господарської діяльності, повідомила прокуратура Харківської області . ".