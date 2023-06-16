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Схопили «на гарячому». У Харкові злодій викрав ключі й обчистив квартиру

Події 20:50   16.06.2023
Оксана Якушко
Схопили «на гарячому». У Харкові злодій викрав ключі й обчистив квартиру

У Харкові поліцейські оперативно затримали чоловіка під час крадіжки.

14 червня мешканець однієї із багатоповерхівок по проспекту Героїв Харкова повідомив, що невідомий поцупив побутову техніку з його квартири.

Поліцейські виявили, що вхідні замки на дверях квартири пошкоджень не мають, ймовірно їх відкрили аналогічним ключем.

16 червня співробітники карного розшуку встановили, що до крадіжки причетний 38-річний харків’янин. Він пояснив, що обікрав квартиру за допомогою викрадених у потерпілого комплекту ключів від вхідних дверей. Викрадене майно він перевозив автомобілем однієї зі служб таксі міста, після чого продав.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Наразі поліцейські перевіряють причетність чоловіка до скоєння аналогічних крадіжок у Харкові.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 20:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські оперативно затримали чоловіка під час крадіжки.".