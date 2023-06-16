Схватили «на горячем». В Харькове вор похитил ключи и обчистил квартиру
В Харькове полицейские оперативно задержали мужчину во время квартирной кражи.
14 июня житель одной из многоэтажек по проспекту Героев Харькова сообщил, что неизвестный украл бытовую технику из его квартиры.
Полицейские обнаружили, что входные замки на дверях квартиры без повреждений, вероятно их открыли аналогичным ключом.
16 июня сотрудники уголовного розыска установили, что к воровству причастен 38-летний харьковчанин. Он объяснил, что обокрал квартиру с помощью комплекта ключей от входной двери, похищенных у пострадавшего. Украденное имущество он перевозил на автомобиле одной из служб такси города, после чего продал.
По этому факту возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
Сейчас полицейские проверяют причастность мужчины к совершению аналогичных краж в Харькове.
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 20:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове полицейские оперативно задержали мужчину во время квартирной кражи.".